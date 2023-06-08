HAZİRAN 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ! Alcas, Forte, A1 Capital... Katılımevim halka arz ne zaman, kaç lot verecek?

Halka arz olacak şirketler en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayı ile birlikte şirketlerden peş peşe duyurular geldi. Özellikle en Katılımevim, Forte ve birçok hisse merak ediliyor. İşte Haziran 2023 halka arz takvimi...
KATILIMEVİM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. şirketinin halka arzı için talep toplama tarihleri ''6-7'' Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Katılıma göre dağıtılacak lotlarda toplamda ''60,000,000'' lot dağıtılacak.
Katılımevim halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Katılımevim şirketi borsada '''KTLEV'' kodu ile işlem görecek.
Katılımevim halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
Katılımevim halka arzında payların yüzde ''25'' i halka açık olacaktır.
Katılımevim halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
Katılımevim halka arz fiyatı ''13,43'' Lira olacaktır.
FORTE HALKA ARZ DETAYLARI
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arz tarihinin 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu. Forte Bilgi İletişim Teknolojileri halka arzının büyüklüğü 266 milyon TL olarak açıklandı.
Forte Teknoloji halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Forte Teknoloji şirketi borsada '''FORTE'' kodu ile işlem görecek.
Forte Teknoloji halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
Forte Teknoloji halka arzında payların yüzde ''22,41'' i halka açık olacaktır.
Forte Teknoloji halka arz sonrasında ''ANA PAZAR'' da işlem görecek.
Forte Teknoloji halka arz fiyatı ''12,12'' Lira olacaktır.