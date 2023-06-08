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    • Ekonomi
    • 08.06.2023 09:00
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    • 08.06.2023 09:00
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    18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! Dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın, güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olarak popülerliğini koruyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarının gelecekteki eğilimleri anlamak adına hem canlı grafiği hem de uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, gram, tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!

    Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın, güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olarak popülerliğini koruyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarının gelecekteki eğilimleri anlamak adına hem canlı grafiği hem de uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu? 18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, gram, tam altın fiyatları kaç TL oldu? İşte son gelişmeler!

    DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Altın fiyatlarının seyri hakkında İslam Memiş şu şekilde konuştu:

    "Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde stabil durumunu hala devam ettiriyor. 1.968 dolar seviyesinin kırılması biraz zor. Kısa vadede 1910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Benim altın olarak yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksli olarak yükseliş gösteriyor.

        Gram altın dolar kurundan almış olduğu destekle güne yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde seyrediyor. 1350/1400 TL arasını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz. Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

        Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

        Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir."
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        Haberler Ekonomi 18-22 ayar bilezik, 0.25-0.50, 18-22 ayar çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! Dolar, euro, sterlin ne kadar, kaç TL oldu?
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