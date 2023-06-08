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    • Ekonomi
    • 08.06.2023 11:01
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    • 08.06.2023 11:01
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    2023 sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1. ve 2.tur sandık görevlisi ücreti ne kadar? SEÇİM GÖREVLİSİ ücret ödeme tarihi!

    Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta yapılan birinci turda ve 28 Mayıs dün yapılan ikinci turun tamamlanmasıyla merak konusu oldu. Seçim görevlileri, vatandaşların oy verme sürecinde yönlendirme, mühür ve oy pusulası teslim etme, seçim kabini hazırlama, oy döküm ve sayım işlemlerinde görev aldılar. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1. ve 2. tur sandık görevlisi, ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

    Seçim görevlisi ücretleri ödeme tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta yapılan birinci turda ve 28 Mayıs dün yapılan ikinci turun tamamlanmasıyla merak konusu oldu. Seçim görevlileri, vatandaşların oy verme sürecinde yönlendirme, mühür ve oy pusulası teslim etme, seçim kabini hazırlama, oy döküm ve sayım işlemlerinde görev aldılar. Peki, seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1. ve 2. tur sandık görevlisi, ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    İlk tur 14 Mayıs'ta düzenlenmişti. Seçim günü 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu seçim günü görev yapanlara ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

    Ancak 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasının ardından Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

    SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK?

    14 Mayıs Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu yapıldı. Burada oy sayımı ve teslimat işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. Sandıklara görev alanlar ise ilk tur ve ikinci turda görev yapanlarda ücret farkı olup olmadığını merak ediyor.

    Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

        2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

        14 Mayıs ve 28 Mayıs günü Türkiye2de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. İlk tur ve ikinci turda görev yapanlara sadece tek bir ücret değil iki farklı ödeme gerçekleştirilecek.

        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ BANKAYA MI YATACAK?

        Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

        2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için " yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

        Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir" ifadeleri yer almıştı.

        SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

        Sandık görevlileri seçimin sükunet içinde sağlanması ve düzenden sorumludurlar.Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.

            Sandık görevlileri, kimlik kontrolü, imza alma, seçmeni yönlendirme ve seçmen kontrolü yapmakla görevlidir. Öncesinde ise oy verme yerlerinin kurulması ve hazırlanması sağlanır. Oy verme işlemleri bittikten sonra ise oyların sayım ve döküm işlemleri sandık görevlileri tarafından yapılır.

            Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;

            a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,

            b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,

            c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak, üzere görevlendirir
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            Haberler Ekonomi 2023 sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? 1. ve 2.tur sandık görevlisi ücreti ne kadar? SEÇİM GÖREVLİSİ ücret ödeme tarihi!
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