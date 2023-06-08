2000, 2002 ve 2008 yıllarında SGK girişi olan yaşadı! 4800-5400-7200 gün primle 45 mesleğe erken emeklilik için yeşil ışık yakıldı!

Erken emeklilik hakkının tanınmasıyla birlikte belirli meslek gruplarında çalışanlar daha kısa bir çalışma süresine sahip olmaları halinde maaş alabiliyor. Bu düzenleme, mesleki risklerle karşı karşıya kalan ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalan kişilere daha iyi bir yaşam kalitesi sunmayı hedefliyor. Son olarak 18 olan bu mesleklerin sayısı 45'e yükseltildi ve kapsamlar genişletildi.