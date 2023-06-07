Peş peşe açıklandı! HAZİRAN 2023 TEMETTÜ ve HALKA ARZ TAKVİMİ | Hangi şirketler halka arz olacak? TAB, SISE, BIMAS...

Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala şirketlerden peş peşe halka arz açıklaması geldi. 2023 Haziran'da halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...
TEMETTÜ TARİHLERİ
ASUZU 29 Mayıs %1.49 2.1429₺
CEMTS 29 Mayıs %1.18 0.4500₺
LUKSK 29 Mayıs %0.55 0.1286₺
TRGYO 29 Mayıs %1.43 0.2000₺
MGROS 30 Mayıs %1.40 2.3463₺
ALARK 31 Mayıs %0.48 0.2970₺
GEDIK 31 Mayıs %2.24 0.1782₺
GENTS 31 Mayıs %2.16 0.1115₺
OYAYO 31 Mayıs %2.48 0.2614₺
SISE 31 Mayıs %1.65 0.6170₺