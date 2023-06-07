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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 09:21
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    • 07.06.2023 09:21
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    Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı hanelere müjde az evvel verildi!

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili devlet tarafından sağlanan yardım ve destek ödemeleri bulunuyor. Bu ödemeler için belirli şartlar ve başvuru süreçlerini tamamlamak gerekiyor. Devlet tarafından vatandaşa sunulan bu yardım programları, vatandaşların enerji faturalarını ödeyebilmelerine destek olmayı amaçlıyor. 2023 itibariyle destek ödeme miktarlarında da artış yaşandı. Fatura desteği kapsamında yapılan ödeme miktarları aşağıda kapsamlıca yer alıyor.

    Fatura desteği nasıl alınır?

    Fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarda ödeme yapılıyor. Bu miktar hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor ve belirlenen süre zarfında düzenli olarak yapılıyor. Doğal gaz ve elektrik yardımı da benzer şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ödenen bir destek olarak öne çıkıyor.

    ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ

    Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

    Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz.

        Haneler Yardım Tutarı (TL)

        1-2 kişi 108 TL

        3 kişi 144 TL

        4 kişi 180 TL

        5 kişi 216 TL

        DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ

        Kış ayında ödenen doğal gaz yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor ve ödeme tarihleri kasım sonrası duyuruluyor. Başvuru sonrasında yapılacak değerlendirmeyle onay verilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak.

        Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.
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            Haberler Ekonomi Faturada adı soyadı yazanlar dikkat! 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı hanelere müjde az evvel verildi!
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