EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ! 24 ay geri ödemesiz kredi imkanı! 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl alınır?

0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler araştırmalarını hızlandırdı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek olan evlilik kredisi son günlerin gündeminde bulunuyor.İşte evlilik kredisi şartları...
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullandı.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisinin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Evlilik kredisi hakkında açıklama geldiği zaman habere eklenecek.