BİEN & QUA Granite bayisi Kıbrıs Lefkoşa’da hizmete başladı

Türkiye'nin en büyük duvar seramiği üreticisi BİEN ve Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite ortak bayisi Smart Seramik Kıbrıs Lefkoşa'da hizmete başladı.

26 Mayıs Cuma günü KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ercan, BİEN & QUA Granite Genel Müdür Yardımcısı Sn. Çiğdem Çakır Suna ve firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan BİEN & QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ercan "Bu güzel showroomun açılışı vesilesi ile burada sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Bugün sadece açılışı değil yıllar içinde gelişerek ilerleyeceğine inandığımız iş birliğimizi de kutluyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için ikinci bir vatan olmasının yanı sıra geliştirmeyi hedeflediğimiz güzel bir pazar. Özellikle 2 cm outdoor serileri gibi iddialı olduğumuz ürün gruplarımızın adanın dinamiklerine çok uygun olduğunu ve yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bayimiz Smart Seramik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ses getirecek güzel projelere imza atacağız." dedi.

BİEN ve QUA Granite ürün gamının Kıbrıs'taki ürün arşivi olma iddiasını taşıyan showroomda altı adet canlı teşhir mekanı olmasının yanı sıra ahşap görünümlü seramikler, havuz ürünleri ve 2 cm kalınlıktaki seramikler için ayrı bölümler tasarlanmış. BİEN ve QUA Granite markalarının KKTC'deki yetkili dağıtıcısı olarak hizmet verecek olan Smart Seramik Showroomu, hem perakende hem de proje müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklere sahip.

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