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    • Ekonomi
    • 07.06.2023 13:56
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    • 07.06.2023 13:59
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    AK Parti'den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması! Milyonlarca kişi bunu bekliyordu

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu "İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız" diye konuştu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    AK Parti’den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili sözleri sonrası asgari ücret, memur ve emeklilere yapılması beklenen maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi.

    Habertürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.

    AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir.

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
    Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak.

    Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

        "KANUN TEKLİFİMİZİ KOMİSYONLAR OLUŞUR OLUŞMAZ ORTAYA KOYACAĞIZ"

        Ne vaadettiysek yapan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın vaadi de gerçekleşecektir. Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur oluşmaz ortaya koyacağız. Tabi Haziran ayının da enflasyon oranının ortaya çıkması gerekiyor.

        "İNSANLARIMIZIN BEKLENTİSİ MUTLAKA KARŞILANACAKTIR"

        Refah farkını da beraber değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır. Alım gücü esastır. Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız.

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        Haberler Ekonomi AK Parti'den asgari ücret ve memur maaşı açıklaması! Milyonlarca kişi bunu bekliyordu
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