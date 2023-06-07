2023 Zamlı SED ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? e-Devlet sorgulama ekranı! Haziran ayı SED ödemesi ne zaman yatacak?

SED ödemeleri hakkında detaylar araştırılıyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki, Haziran ayı SED ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
SED YARDIMI SORGULAMA MAYIS 2023
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Ancak 2023 Nisan SED ödemeleriyle ilgili bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.