İş kuran engelliye 150 bin TL hibe! Son gün 9 Haziran

İş kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülere 150 bin liraya varan hibe destek için verilen başvuru süresinde son günlere girildi. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular 9 Haziran günü sona erecek. Engelli kendi işini kurma hibe desteği üst limiti tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için 150 bin lira olacak.
Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak. Engelli girişimciler proje başvurularını 9 Haziran saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek.
Engellilere yönelik çalışma yapanlar ise projelerini aynı gün mesai saati bitimine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne teslim edebilecek. Eski hükümlülerin de projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
-İŞKUR'a kayıtlı olmak.
-18 yaşını tamamlamış olmak.
-İş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
-Emekli olmamak.
-Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
-Kendi üzerine işyeri/işletme olmaması.
-İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.