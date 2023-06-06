İş kuran engelliye 150 bin TL hibe! Son gün 9 Haziran

İş kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlülere 150 bin liraya varan hibe destek için verilen başvuru süresinde son günlere girildi. 2023 yılı 2'nci dönem hibe desteği için başvurular 9 Haziran günü sona erecek. Engelli kendi işini kurma hibe desteği üst limiti tarım ve hayvancılık dışındaki projeler için 150 bin lira olacak.

Tarım ve hayvancılık projelerinde ise bu tutar 115 bin lira olarak uygulanacak. Eski hükümlülerin girişimcilik projelerine ise tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 90 bin, diğer sektörlerde 110 bin liraya varan destek sağlanacak. Engelli girişimciler proje başvurularını 9 Haziran saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yapabilecek.