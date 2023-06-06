BUĞDAY ALIM FİYATLARI 2023 | Arpa ve buğday fiyatları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! TMO ekmeklik buğday fiyatları...

BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi; Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 buğday ve arpa alım fiyarlarını belirledik.