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    • Ekonomi
    • 06.06.2023 17:10
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    • 06.06.2023 17:10
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    150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl alınır? EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ! 24 ay geri ödemesiz kredi imkanı!

    0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler araştırmalarını hızlandırdı. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek olan evlilik kredisi son günlerin gündeminde bulunuyor.İşte evlilik kredisi şartları...

    takvim.com.tr
    150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl alınır?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Faizsin evlilik kredisi şartları araştırılıyor. İşte detaylar..

    EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullandı.

    EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisinin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Evlilik kredisi hakkında açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

        Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi. Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

        Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.
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        Haberler Ekonomi 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl alınır? EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHİ! 24 ay geri ödemesiz kredi imkanı!
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