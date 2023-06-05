Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu yıl 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi araştırmalar hızlandı. Yeni zamlı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...