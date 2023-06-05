SGK yeşil ışık yaktı! 1999, 2000, 2005 sonrası işe girenler dikkat: Emekliliği 5 yıl geriye çekiyor!

1 milyon kişiyi sevindirecek müjde geldi. Verilen müjdeye göre prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu gelişmenin akabininde emeklilik tablosu sil baştan şekillenecek ve böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve prim ödeme gün sayısı 9 bin günden 7,200 güne inecek.