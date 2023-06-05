TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı kira zammı...

TÜİK tarafından açıklanan veriler, 6. ayın sonunda maaş zamlarını da etkileyecek. Öte yandan yeni ayda kira artış oranı da belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte merak edilenler!