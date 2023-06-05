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    • Ekonomi
    • 01.06.2023 08:44
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    • 05.06.2023 08:24
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    TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı kira zammı...

    Haziran ayıyla birlikte vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    TÜİK tarafından açıklanan veriler, 6. ayın sonunda maaş zamlarını da etkileyecek. Öte yandan yeni ayda kira artış oranı da belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? İşte merak edilenler!

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

    TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2023 saat 10.00'da yayımlanacak.

    NİSAN ENFLASYON ORANI 2023

    TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklandı.

    Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.

    MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

        2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 40,00'ının beklentilerinin yüzde 32,00 – 37,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
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        Haberler Ekonomi TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı kira zammı...
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