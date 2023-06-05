Forte halka arz işlemleri hakkındaki başvurular artışa geçerken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? İşte merak edilenler!
FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN?
Forte halka arz tarihi 8 – 9 Haziran 2023 olarak açıklandı.
FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Halk arz için pay 22,000,000 Lot olarak belirlendi.
FORTE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Forte halka arz fiyatı 12.12 TL olacak.
Halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak belirlendi.
Yayımlanan bilgilere göre; Forte halka arz açıklık oranı ise yüzde 32.84