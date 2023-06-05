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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 16:39
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    • 05.06.2023 16:39
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    Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak?

    Son günlerde şirketlerin halka arz işlemleri hakkında bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. Forte, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapmıştı. Bu bağlamda Forte halka arz başvuru tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023?

    Forte halka arz işlemleri hakkındaki başvurular artışa geçerken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? İşte merak edilenler!

    FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Forte halka arz tarihi 8 – 9 Haziran 2023 olarak açıklandı.

    FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

    Halk arz için pay 22,000,000 Lot olarak belirlendi.

    FORTE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

    Forte halka arz fiyatı 12.12 TL olacak.

    Halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak belirlendi.

    Yayımlanan bilgilere göre; Forte halka arz açıklık oranı ise yüzde 32.84

        FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

        Halka arz sonuçlarının talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

        FORTE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Forte halka arz eşit dağıtım olacak.
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        Haberler Ekonomi Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak?
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