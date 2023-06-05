Forte halka arz işlemleri hakkındaki başvurular artışa geçerken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Forte halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar 2023? Forte halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? İşte merak edilenler!