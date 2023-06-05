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    • Ekonomi
    • 05.06.2023 08:01
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    • 05.06.2023 08:01
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    AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı e-Devlet 2023! Şartlar ne, kimler başvurabilir?

    AFAD deprem konut başvurusu hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası deprem konutlarının yapımına başlandı. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı e-Devlet 2023!

    AFAD deprem konut başvurusu hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası deprem konutlarının yapımına başlandı. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

    Deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz." dedi.

    DEPREM KONUTLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru süreci hakkında, "Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. " ifadelerini kullandı.

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        KİMLER DEPREM KONUTLARINA BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

        Deprem konutu başvuru şartları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

        Adana'da 2 bin 500,

        Adıyaman'da 25 bin 882,

        Diyarbakır'da 6 bin,

        Gaziantep'te 18 bin 544,

        Hatay'da 40 bin 426,

        Malatya'da 44 bin 770,

        Osmaniye'de 9 bin 550,

        Şanlıurfa'da 3 bin,

        Elazığ'da 3 bin 750 konut inşa edilecek.

        Kahramanmaraş'ta 45 bin 67,

        Kilis'te 250
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        Haberler Ekonomi AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı e-Devlet 2023! Şartlar ne, kimler başvurabilir?
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