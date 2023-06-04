TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu? En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?



4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.



Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.