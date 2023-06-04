TÜİK 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç oldu 2023? 5 Haziran Memur emekli zam farkı kaç TL oldu? En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekliler arama motorlarına yönelecek. "5 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu?" Soruları şimdiden merak ediliyor. İşte son hesaplamalar...
MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada enflasyona karşı gerekli adımları atacaklarını ifade ederek en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkardıklarına vurgu yaptı.
Maaşları daha da arttırmanın çalışmalarını yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan "Memurların en düşük maaşını Temmuz'da 22 bin liraya yükseltme sözünü verdik." dedi. Açıklamasının devamında ise " Emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alacağız gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.