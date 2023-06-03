Maraş dondurması dünyada üçüncüsü!

Dünyaca ünlü yemek kültürü sitesi Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları sıralandı. 50 ürünün bulunduğu listede Kahramanmaraş dondurması 5 üzerinden 4.6 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. Listenin birinciliğinin sahibi olan ürün; 4.7 puan ile İran dondurması Bastani Sonnati oldu.
İkinci sırada ise bir Peru tatlısı olan Queso Helado yer aldı. Oylama sonucunda Taste Atlas'ın web sitesinde Kahramanmaraş dondurması şöyle anlatıldı: "Onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur. Aslında Kahramanmaraş bölgesinde, dondurma normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir, bu nedenle bazen kesme dondurma olarak adlandırılır. Bu dondurma çeşidinin genellikle bir bıçak ve çatal ile yenilmesinin nedeni budur. Türkiye, dünyanın en popüler ve lezzetli tatlılarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır, ancak daha az bilinen, benzersiz, geleneksel lezzetler dünya gastronomisinde kendine yer bulmaktadır. Bunlardan biri de kesinlikle dondurma, fizik kurallarına meydan okuyan ve erimeyi reddeden Maraş Dondurması..."
İŞTE İLK 5
1. Bastani Sonnati - İran
2. Queso Helado - Peru
3. Dondurma - Türkiye
4. Frozen Custard - ABD
5. Sorbetes - Filipinler
GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE
Altın dün rekor tazeledi. İç piyasada gram altın 1330 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 2 bin 180 liraya, Cumhuriyet altını da 8 bin 810 liraya yükseldi. Ons altın da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.978 dolardan alıcı buldu. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.960 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
50 MİLYAR DOLARLIK GÖRÜŞME
2.1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında gelen, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, 80 Türk inşaat şirketinin yöneticileriyle Ankara'da görüştüğü öğrenildi. Bu görüşmede, Aramco'nun 2025'e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçeli inşaat projeleri görüşüldü. Bu yatırımlar arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor.