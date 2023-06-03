Maraş dondurması dünyada üçüncüsü!

ÇİFTE REKOR

Türkiye ekonomisinde rekor serisi devam ediyor. Mayıs'ta hem ihracat hem otomotiv satışlarında rekor kırıldı...

445 BİN ARAÇ SATILDI

Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 70.9 artarak 111 bin 356 adet oldu. İlk 5 ayda ise pazar yüzde 60.5 oranında artarak 445 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Böylece hem Mayıs'ta hem de ilk 5 ayda tüm zamanların en iyi satış performansı gösterildi. Otomobil satışları Mayıs'ta yüzde 68.5 artarak 87 bin 218'e, ilk 5 ayda ise yüzde 58.8 artarak 340 bin 37 adede çıktı. Hafif ticari araç satışları yüzde 79.9 artarak 24 bin 138, ilk 5 ayda ise yüzde 66.34 artarak 104 bin 969 olarak gerçekleşti.

İHRACAT ZİRVEDE

İhracatta rekor serisi Mayıs'ta da devam etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayında ihracatın yüzde 14.4 artarak 21.7 milyar dolara çıktığını ifade etti. Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de "Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. 51 ilimiz ihracatını artırdı. Bin 524 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. 219 ülkeye ihracat gerçekleştirdik" diye konuştu.

80 YAŞIN ÜSTÜNE EVDE SAĞLIK HİZMETİ

80 yaş üstü bireyler doğrudan 'evde sağlık' hizmetinden yararlanabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerine ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle 80 yaş üstü kişilere istemeleri halinde, bu hizmetten doğrudan yararlanabilme imkanının sağlandığını açıkladı.

Yeni yönetmelikle evde sağlık hizmeti sunum kapsamının genişletildiğini, standartlarının belirlendiğini, personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandığını aktaran Koca, "Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı" dedi.

Burcu ŞEN

KURBAN ETLERİ DEPREMZEDEYE

Kızılay'ın bu seneki Kurban Bayramı bağışlarının büyük kısmı deprem bölgelerine gidecek. 23 ülkede kurban kesimi yapacak olan Kızılay, 128 bin hisselik kurban payıyla afet bölgesi de dahil ihtiyaç sahibi 3.5 milyon vatandaşın sofrasını bereketlendirecek. 2023 için kurban hisse bedeli yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında 2 bin 650 lira olarak belirlendi.

Rana BÜYÜKTAŞ

ANKARA-SİVAS YHT'YE İLGİ BÜYÜK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 26 Nisan'da hizmete açtıkları Ankara- Sivas Hızlı Tren hattında 125 binden fazla kişinin seyahat ettiğini bildirdi. Karaismailoğlu, projeyle yaklaşık 1.4 milyon vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını aktararak, güzergahta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas istasyonlarının bulunduğunu belirtti.

ACİL SERVİS!

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde tüketicilerin servis şikayetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Şikayetvar'ın verilerine göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 316 arttı. Otomotivshowroom ve plaza servis şikayetleri yüzde 53, bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29 ve küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. BEYAZ eşya servis şikayetleri Mayıs'ta zirve yaptı. En çok şikayet edilen konu garanti süresi ve kapsamını olurken, üründe iade koşulları ve değişim güçlüğü izledi. Randevu oluşturulurken yaşanan sorunlar çözüm bekleyen bir diğer konu oldu. Kurulum ve montaj esnasında yaşanan problemler, giderilemeyen, tekrar eden sorunlar, tamir süreleri ve servis ücretlerine de şikayet yağdı.

Otomotiv-showroom ve plaza servisleriyle ilgili en çok şikayet de Mayıs ayında geldi. Bu alanda servis ücretleri, eksik ve kusurlu hizmet, checkup ve ayıplı ürün konuları en çok çözüm bekleyen sorunlar oldu. Bilgisayar özel servisleriyle şikayetler ise Ocak ve Mart aylarında zirve yaparken, Mayıs'ta bu sektörle ilgili şikayetlerin bir hayli düştüğü gözlemlendi.