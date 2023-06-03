THY Emlak Konut Arnavutköy başvuruları bitti mi? Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kura tarihleri ve şartları!

Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular bugün sona eriyor. Bu kapsamda kura tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Peki, Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuruları bitti mi? İşte detaylar...
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Emlak Konut Arnavutköy başvuru işlemleri 2 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
EMLAK KONUT THY YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.