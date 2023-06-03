19 yıllık hatalı basım 20 YTL'lik banknotu bulduysanız müjde zengin oldunuz! Çekmeceleri kurcalamaya başlayın sizde de olabilir! Servet değerinde...

Hatalı basım banknotlar genellikle nadir bulunan ve koleksiyonerler için değerli olan paralar arasında yer alıyor. Bu nedenle, vatandaşlar bu tür hataları keşfettiklerinde bunları değerlendirmek amacıyla internet üzerinde satışa çıkarıyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor.
19 YIL ÖNCE BİR MÜŞTERİSİ VERMİŞTİ
Tokat'ta aktarlık yapan bir vatandaş 19 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti.
Parayı 18 yıldır kasasında saklayan vatandaş, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.