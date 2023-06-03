19 yıllık hatalı basım 20 YTL'lik banknotu bulduysanız müjde zengin oldunuz! Çekmeceleri kurcalamaya başlayın sizde de olabilir! Servet değerinde...

Hatalı basım banknotlar genellikle nadir bulunan ve koleksiyonerler için değerli olan paralar arasında yer alıyor. Bu nedenle, vatandaşlar bu tür hataları keşfettiklerinde bunları değerlendirmek amacıyla internet üzerinde satışa çıkarıyor. Hatalı basım banknot olarak anlatılan bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor.