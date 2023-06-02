Çocuğu olan aileler çabucak başvursun! T.C Kimlik ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olana hemen ödeme yapacaklar!

Sosyal yardımların kapsamını genişletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri sürüyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca, şahsen ve dilekçe yoluyla da başvurular alınıyor. Ödemeler belirtilen sürelerle yapılmakta olup bu süreler boyunca ekonomik destek alan kişiler periyodik olarak takip ediliyor.