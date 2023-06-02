Çocuğu olan aileler çabucak başvursun! T.C Kimlik ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olana hemen ödeme yapacaklar!

Sosyal yardımların kapsamını genişletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri sürüyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Ayrıca, şahsen ve dilekçe yoluyla da başvurular alınıyor. Ödemeler belirtilen sürelerle yapılmakta olup bu süreler boyunca ekonomik destek alan kişiler periyodik olarak takip ediliyor.
SED ödemeleri iki kategoride yapılmaktadır ve aynı hane içerisinden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek sağlanabilmektedir. Bu ödemeler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla verilmektedir.
SED ödemesi için başvuru şartları detaylı bir şekilde duyuruldu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ödemeden faydalanabilmek için belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir.