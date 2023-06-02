Başlangıcı 6 yıl öne çekiyor! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde az evvel verildi! Prim gün yaş yıl şartı...

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kolları arasında değişiklik gösteren kurallarla belirleniyor. Her bir sigorta kolu erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı gibi kriterlerde farklılıklar içeriyor. Ayrıca bazı durumlar emeklilik sürecinde etkili olabiliyor. Bu durumlar emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıla kadar öne çekiyor. Ancak elbette bu durumda şartlara uymanız gerekiyor.