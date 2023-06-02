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    • Ekonomi
    • 02.06.2023 09:15
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    • 02.06.2023 09:15
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    Başlangıcı 6 yıl öne çekiyor! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde az evvel verildi! Prim gün yaş yıl şartı...

    Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Her bir sigorta kolu için erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar bulunuyor. Bu durum emeklilik planlaması yaparken dikkate alınması gereken önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi çalışanın bağlı olduğu sigorta kolu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor. Bazı durumlarda emeklilik tarihi 6 yıla kadar geri çekilebiliyor.

    Başlangıcı 6 yıl öne çekiyor!

    Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kolları arasında değişiklik gösteren kurallarla belirleniyor. Her bir sigorta kolu erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı gibi kriterlerde farklılıklar içeriyor. Ayrıca bazı durumlar emeklilik sürecinde etkili olabiliyor. Bu durumlar emeklilik yaşını 6 aydan 6 yıla kadar öne çekiyor. Ancak elbette bu durumda şartlara uymanız gerekiyor.

    BAŞLANGICI 6 YIL GERİYE ÇEKİLİYOR

    Doğum borçlanması annelerin doğum yaptıkları süreyi emeklilik sürelerine eklemelerine olanak sağlamaktadır. Askerlik borçlanması ise askerlik hizmetinin prim günlerine eklenmesine imkan vermektedir. Bunun yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden kişiler malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler.

    Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.

    Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.

        Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar.

        Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılır.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Başlangıcı 6 yıl öne çekiyor! 1999 öncesi 2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde az evvel verildi! Prim gün yaş yıl şartı...
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