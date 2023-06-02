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    • Ekonomi
    • 02.06.2023 08:02
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    • 02.06.2023 08:02
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    Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

    2023 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Bu yılın gündemde en çok konuşulan konularından biri de asgari ücret oldu. Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte net ve brüt asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Günlük brüt asgari ücret kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!

    İşçilere, emekliye memura ve özel sektör maaşlarına yapılan zamlarla birlikte maaş hesabı merak ediliyor. Bu kapsamda Brütten nete maaş hesaplama ilk zamlı maaşlar öncesi araştırılıyor. Peki, Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Günlük brüt asgari ücret kaç TL oldu? İşte detaylar!

    ASGARİ ÜCRETTE ALT SINIR BELİRLENDİ I VİDEO İZLE

    GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    İşçinin brüt günlük çalışma parasının belirlenmesi için, toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir günlük miktar yani yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılıyor. Haftalık ücret ödene yerlerde ise ücret önce 7'ye bölünün daha sonra günlük ücret 30 ile çarpılır.

    Buna göre günlük net brüt asgari ücret 333,6 lira olarak hesaplandı.

    BRÜTTEN NETE MAAŞ HESABI NASIL YAPILIR?

    Çalışana ödenen paranın kesinti ve vergiler yapılmadan olan haline brüt ücret adı veriliyor. İşçinin maaş bordrosunda yer alan sigorta, vergiler ve kesintileri de içeren toplam tutara sigorta ve vergiler dahil ediliyor.

    Net maaş ise SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi ödemeleri yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen maaştır.

    Aldığınız net ve brüt maaş, sigorta prim ödemeniz, maaşınızdaki kesintiler gibi bilgileri bordronuzda görüntüleyebileceksiniz.

        MAAŞ BORDROSU NASIL SORGULANIR?

        Aşağıda bulunan bağlantıdan e-Devlet sistemine T.C. Kimlik no ve e-Devlet şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

        Sisteme girdikten sonra e-Hizmetler kısmından ya da arama bölümünden e-Bordro sorgulaması yapabiliyorsunuz. Ardından hizmetin üzerine tıklayarak maaş bordronuzun detaylarını öğrenebilirsiniz.

        GENEL MAAŞ HESAPLAMA HAKKINDA
        Net maaş ve brüt maaş uygulamaları nedeniyle maaş hesaplaması karışıklıklara neden olabiliyor. Bu yüzden maaş hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Brüt ve net maaş hesaplaması yaparken bazı formüllere başvuruluyor.

        Brüt maaş, kısaca çalışanın aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır. En basit haliyle brüt maaş hesaplaması Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi kullanılarak yapılır.

        Örnek verilecek olursa 4.965,45 + 840 + 60 + 126 + 7,56 = 6.000 TL brüt maaş sonucuna ulaşılmaktadır.

        Net maaş, brüt maaştan yapılan kesintiler sonucunda ortaya çıkar. Yani net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paradır.

        En basit haliyle net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır.

        6.000 - 7,56 - 126 - 60 – 840 = 4.965,45 TL net maaş sonucuna ulaşılmaktadır.

        Bu formüllerle kolayca hesaplama yapılabilir. Bu araçlar sayesinde detaylı hesaplamalar yapılır ve yapılan girdilere bağlı olarak doğru sonuca ulaşılır. Bu yüzden maaş hesaplama araçları netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarında kişiye kolaylık sağlar.

        Karışık formüllere ihtiyaç duymadan uzmanpara.milliyet.com.tr maaş hesaplama aracı ile brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamasını kolayca yapabilirsiniz. Bunun 'Hesap Parametreleri'ni kendinize uygun doldurunuz. Hesaplama işlemi sonucunda Çalışanın (tam) Aylık Brüt Ücreti, Zorunlu Bireysel Emeklilik Primi (BES), SGK Primi, Damga Vergisi, Gelir Vergisi gibi bilgilere detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Asgari ücret, emekli, memur, özel sektör zamlı maaş hesaplama nasıl yapılır? Netten brüte MAAŞ hesaplama 2023!
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