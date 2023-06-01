Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Haziran ayı kira zammı...

Haziran ayıyla birlikte vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı 5 Mayıs 2023 saat 10.00'da yayımlanacak.
NİSAN ENFLASYON ORANI 2023
TÜİK tarafından paylaşılacak olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs Çarşamba günü bugün saat 10.00'da açıklandı.
Nisan 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşerek son 15 ayın düşük seviyesine geriledi.
MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.