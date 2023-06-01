Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Haziran ayı kira zammı...

Haziran ayıyla birlikte vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...