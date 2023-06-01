50 milyar dolarlık dev keşif! Elmastan milyon kat daha değerli, tüm dünya onu konuşuyor!

Diaspor kristali Türkiye'de çıkarılan ve eşi benzeri olmayan bir değerli taş olarak son yıllarda öne çıktı. Özellikle nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar tarafından diaspor kristalinin elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtiliyor. Bu nadirliği kristale büyük bir değer katarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor.