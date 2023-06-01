50 milyar dolarlık dev keşif! Elmastan milyon kat daha değerli, tüm dünya onu konuşuyor!

Diaspor kristali Türkiye'de çıkarılan ve eşi benzeri olmayan bir değerli taş olarak son yıllarda öne çıktı. Özellikle nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar tarafından diaspor kristalinin elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtiliyor. Bu nadirliği kristale büyük bir değer katarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor.
Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor.
Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.
Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor.
50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR
Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.