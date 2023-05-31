Emekli bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihler öncesinde bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? İşte ödeme takvimi...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.