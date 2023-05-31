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    • Ekonomi
    • 31.05.2023 10:25
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    • 31.05.2023 10:25
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    Kenarda köşede 50.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız! Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 32 günlük net kazancı...

    Bankaların mevduat faiz oranları mayıs ayının sonuyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Mevduat hesabı açacak olanlar ya da mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean takip ediyor. Vatandaşlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor.

    Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor. Bu hesaplarda yatırımcılar bankaya mevduat olarak yatırdıkları paraları belirli bir süre boyunca tutarak faiz geliri elde edebiliyor. Mevduat faiz oranları bankalar arasında rekabet doğrultusunda farklılık gösterebiliyor ve bu nedenle sürekli olarak güncelleniyor.

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %30,00
    Net Getiri
    1.249,32 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.249,32 TL

    ALTERNATİF BANK

    Faiz Oranı
    %33,00
    Net Getiri
    1.374,25 TL
    Vade Sonu Ödeme
    51.374,25 TL

        QNB FİNANSBANK

        Faiz Oranı
        %25,50
        Net Getiri
        1.061,92 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.061,92 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı
        %16,00
        Net Getiri
        666,30 TL
        Vade Sonu Ödeme
        50.666,30 TL

        CEPTETEB

        Faiz Oranı
        %30,00
        Net Getiri
        1.249,32 TL
        Vade Sonu Ödeme
        51.249,32 TL
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            Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: Taner Sezgin
            Haberler Ekonomi Kenarda köşede 50.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız! Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 32 günlük net kazancı...
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