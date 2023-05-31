Kenarda köşede 50.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız! Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 32 günlük net kazancı...

Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek oluyor. Bu hesaplarda yatırımcılar bankaya mevduat olarak yatırdıkları paraları belirli bir süre boyunca tutarak faiz geliri elde edebiliyor. Mevduat faiz oranları bankalar arasında rekabet doğrultusunda farklılık gösterebiliyor ve bu nedenle sürekli olarak güncelleniyor.