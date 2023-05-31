50 milyar dolarlık dev keşif gerçekleştirildi! Tüm dünya onu konuşuyor! Elmastan milyon kat daha değerli...

Muğla'nın Milas ilçesi diaspor kristalinin çıkarıldığı yer olarak ön plana çıktı. Bu bölgedeki madenlerden gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebilir niteliktedir. Bu da diaspor kristalinin nadirliğini ve değerini daha da artırıyor. Diaspor kristalinin en çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi olarak biliniyor.