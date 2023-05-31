Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.05.2023 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 09:32
    ABONE OL

    50 milyar dolarlık dev keşif gerçekleştirildi! Tüm dünya onu konuşuyor! Elmastan milyon kat daha değerli...

    Diaspor kristali Türkiye'de çıkarılan ve eşi benzeri olmayan bir değerli taş olarak son yıllarda öne çıktı. Özellikle nadirliği ve ışığa göre renk değiştirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar tarafından diaspor kristalinin elmastan 10 bin kat daha nadir olduğu belirtiliyor. Bu nadirliği kristale büyük bir değer katarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görmesine neden oluyor. Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor.

    Elmastan milyon kat daha değerli! Dünya onu konuşuyor

    Muğla'nın Milas ilçesi diaspor kristalinin çıkarıldığı yer olarak ön plana çıktı. Bu bölgedeki madenlerden gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebilir niteliktedir. Bu da diaspor kristalinin nadirliğini ve değerini daha da artırıyor. Diaspor kristalinin en çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi olarak biliniyor.

    Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor.

    Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.

    Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor.

    50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR

    Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

        3'Ü ÜLKEMİZDE BULUNUYOR

        Değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

        YÜZDE 2'Sİ İŞLENEBİLİYOR

        Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

        Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: Taner Sezgin
            Haberler Ekonomi 50 milyar dolarlık dev keşif gerçekleştirildi! Tüm dünya onu konuşuyor! Elmastan milyon kat daha değerli...
                loading
                SON DAKİKA