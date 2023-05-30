HANE GELİRİNE BAKILIYOR



Evde bakım parası verilirken haneye giren gelire bakılıyor. Haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor. Bu bölüm sonucu kişi başı net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Evde bakım aylığı için gelir kriterinin uygun olması, bakıma muhtaçlık, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu koşulu bulunuyor. Sağlık raporunda mutlaka "ağır engelli" ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara evde bakım maaşı ödenmiyor.

BİLDİRİMDE BULUNMAK ŞART



Engelli veya yasal temsilci, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu kişilerin gelirindeki değişikliği bir ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine bildirmesi gerekiyor. Bakıma ihtiyacı olanın ikametgâh adresinin değişmesi durumunda yeni adresin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde bildirim zorunluluğu bulunuyor. Bakılan kişinin vefatı durumunda da en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne haber verilmemesi durumunda hukuki işlem yapılıyor.