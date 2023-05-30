Faizsiz destek isteyene 5-10-20 bin TL hibe müjdesi! e-Devlet başvuru şartları belli oldu! Nakit ödeme için hemen harekete geçin!

KOSGEB'in Kuruluş Desteği programı kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor. Gerçek kişi işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere ise 10.000 TL destek sağlanıyor. Bu destekler işletmelerin kuruluş sürecinde karşılaşacakları maliyetlerin bir kısmını karşılamalarına yardımcı oluyor. Özellikle genç girişimciler için büyük önem taşıyan KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği gibi imkanlar da sunuluyor.