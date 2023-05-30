Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.05.2023 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2023 15:54
    ABONE OL

    Faizsiz destek isteyene 5-10-20 bin TL hibe müjdesi! e-Devlet başvuru şartları belli oldu! Nakit ödeme için hemen harekete geçin!

    KOSGEB'in Kuruluş Desteği Programı ile girişimcilere önemli destekler sağlanıyor. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli bir destek kaynağı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kuruluş Desteği programıyla geniş kapsamlı destekler sunuyor. Bu program sayesinde gerçek kişi ve sermaye şirketi işletmelerine maddi yardımlar sağlanarak iş kurma süreci destekleniyor.

    Faizsiz destek isteyene 5-10-20 bin TL hibe müjdesi!

    KOSGEB'in Kuruluş Desteği programı kendi işini kurmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat sunuyor. Gerçek kişi işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere ise 10.000 TL destek sağlanıyor. Bu destekler işletmelerin kuruluş sürecinde karşılaşacakları maliyetlerin bir kısmını karşılamalarına yardımcı oluyor. Özellikle genç girişimciler için büyük önem taşıyan KOSGEB hibe desteği ve faizsiz kredi desteği gibi imkanlar da sunuluyor.

    Kuruluş Desteği

    Gerçek kişi işletme 5.000 TL

    Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

    Performans Desteği*

    Birinci Performans Dönemi**

    - 180-539 gün ise 5.000 TL

        - 540-1079 gün ise 10.000 TL

        - 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

        İkinci Performans Dönemi**

        - 360-1079 gün ise 5.000 TL

        - 1080-1439 gün ise 15.000 TL

        - 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Sonuçlar Resmi Gazete’ye gönderildi!
            Haberler Ekonomi Faizsiz destek isteyene 5-10-20 bin TL hibe müjdesi! e-Devlet başvuru şartları belli oldu! Nakit ödeme için hemen harekete geçin!
                loading
                SON DAKİKA