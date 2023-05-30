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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 14:32
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    • 30.05.2023 14:32
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    DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA! DİP diyanet.gov.tr 4 bin 538 alım başvuru sonuçları açıklandı mı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları sona erdi. Gözler şimdi sonuçlarda! 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri alınan başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı. Müracatlarını yapan adaylar internet arama motorlarına yönelerek sonuç sorgulama linkini ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA!

    Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları sona erdi. Gözler şimdi sonuçlarda! 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri alınan başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı. Müracatlarını yapan adaylar internet arama motorlarına yönelerek sonuç sorgulama linkini ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Personel alımı kılavuzunda yer alan bilgide " Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı. Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.

    SINAV KONULARI

    Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

    c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

    d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

        6. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

        7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI KPSS GEREKTİRİYOR MU?

        Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:

        Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

        2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
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        Haberler Ekonomi DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA! DİP diyanet.gov.tr 4 bin 538 alım başvuru sonuçları açıklandı mı?
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