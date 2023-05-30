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    • Ekonomi
    • 30.05.2023 17:32
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    • 30.05.2023 17:32
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    Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Başvuru şartları...

    Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında, depremzede olan öğrencilere yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, depremzede öğrencilere burs verileceği duyuruldu ve kredi alan öğrencilerin kredileri bursa dönüştürülecek. Peki, depremzede öğrencilere ne kadar burs verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, depremzede olan öğrencilere tamamına burs verileceği belirtildi. Bu burs, öğrencilerin maddi durumlarını rahatlatarak eğitim hayatlarını sürdürebilmelerine destek olmayı hedeflemektedir.

    takvim.com.tr
    Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

    Depremzede öğrenciler için son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." ifadelerine yer vedi. Peki, Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken önemli başlıklara değindi.

    Cumhurbaşkanı, depremzede öğrencilere de bir müjde verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınını kaybeden, evi orta ve yüksek hasarlı depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, yurtlarda da öncelik sağlanacağını söyledi.

        Erdoğan şöyle konuştu:

        "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi iş yeri orta ve üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk deva açıklıyorum. Kredi alanların kredileri bursa çevirilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek."

        Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

        Henüz ücretin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
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        Ekrem’e Cumhur freni!
        Haberler Ekonomi Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Başvuru şartları...
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