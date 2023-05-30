Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Başvuru şartları...

Depremzede öğrenciler için son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." ifadelerine yer vedi. Peki, Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken önemli başlıklara değindi.
Cumhurbaşkanı, depremzede öğrencilere de bir müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınını kaybeden, evi orta ve yüksek hasarlı depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, yurtlarda da öncelik sağlanacağını söyledi.