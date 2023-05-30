ATM'den para çekenler için yeni tuzak! Şifrenizi tuşlarken sakın bunu yapmayın! Paranızı bir anda kaybedebilirsiniz

Bankalar vatandaşları bilgilendirme amacıyla ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Özellikle kart şifrelerinin ele geçirilmesi veya kartların cihazlarda sıkışması gibi durumların önüne geçmek için alınması gereken önlemler vurgulandı. Bu uyarılar milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı banka ATM'lerinden para çekme işlemlerini güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
Şifrenizi gizli tutun
Kartınızı kullanırken şifrenizi başkalarıyla paylaşmayın ve gözetim altında tutulmadığından emin olun. Klavye üzerindeki tuşları kapatarak şifrenizi gizleyin.
Çevrenizde şüpheli bir durum fark ederseniz işlem yapmayın
ATM'yi kullanırken etrafınızda şüpheli bir durum veya kişi fark ederseniz, işlem yapmaktan kaçının ve durumu yetkililere bildirin.