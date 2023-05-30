16.1 milyon emekliye zil takıp oynatacak müjde az evvel geldi! T.C Kimlik sonu 2,4,6,8 olana ödeme saat 08:30 itibariyle geçti!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak çeşitli avantajlar sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere ek gelir sağlayarak maddi açıdan destek sağlıyor. Promosyon miktarı da bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırmak ve hangi bankanın size en uygun avantajları sağladığını değerlendirmek önemli olacak. Ödeme miktarları haberimizin devamında kapsamlı bir şekilde yer alıyor.
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Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.
Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.
QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.
TEB: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.