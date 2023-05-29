Vatandaşa çifte sevinç yaşatacak ödeme! A'dan Z'ye her haneyi kapsıyor! Aile başı 10.000 TL ve üstü yardım yapılacak!

Seçim öncesinde toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesi duyurulmuştu. Bu çerçevede gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor.
HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET
Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile hane kalmayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak.