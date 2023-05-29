Torba yasa maddeleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı.TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni torba yasa maddeleri için araştırmalar hızlandı. EYT staj sigortası, 3600 günle kısmi emeklilik, sicil affı, Bağkur affı ve 500 gün prim eşitliğini kanunlarının torba yasada olup olmadığı merak edildi. İşte tüm detaylar...
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YASALAŞTI!
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanırken vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
VERGİ AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!
Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.