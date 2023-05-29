Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı.alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni maaşlar için araştırmalar hızlandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağının açıklanmasıyla vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi.
Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.
Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:
"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz."