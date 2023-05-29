Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi 2023? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Ödeme takvimi...

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.