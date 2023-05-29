ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Net rakam verildi! 2023 Temmuz ZAMLI ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? Memur, emekli işçi, zamlı yeni maaşlar ne zaman açıklanacak?

2023 Temmuz ara zammı için araştırmalar hızlandı. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammına yönelik açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.
Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:
"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz."
"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"
"Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız."
"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"
"Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."