12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Aile Destek ödemelerinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal yardım paraları zamlanacak mı? Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023? Aile destek paketi ne zaman bitiyor, bu ay son mu?