2023 zamlı kamu işçisi maaşları ödeme günü belli oldu mu? Kamu işçisi maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Tahsis numarası...





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Ülkemin menfaatlerini ve vicdanımı bir kenara koymadan hasbi bir değerlendirme yapalım istedim. Bana gelen bilgileri aşmaya gayret ettim. Bu protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin 2023-2024'te alacağı ücretin çerçevesini belirliyoruz. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz.



Buna göre; 2023 yılı toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında kamu işçilerinin maaşları yüzde 45 zamlanarak, en düşük 15 bin lira oldu.

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını açıklamıştı. Kamu işçisi taban maaşlarının zamlanmasının ardından, maaşların ne zaman yatacağı sorgulanıyor.



Kamu işçileri her ayın 15'inden itibaren maaş ödemelerini almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.