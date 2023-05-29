2023 sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? SEÇİM GÖREVLİSİ ücret ödeme tarihi! 1. ve 2.tur sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ İLK TUR VE İKİNCİ TUR FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs Pazar günü 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi ilk turu yapıldı. Burada oy sayımı ve teslimat işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. 28 Mayıs Pazar günü ise sadece Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi yapılacak. Sandıklara görev alanlar ise ilk tur ve ikinci turda görev yapanlarda ücret farkı olup olmadığını merak ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı. Ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde seçimlerde görev alanlara aynı ücretlerin yatırılması bekleniyor. Siyasi parti müşahitleri ise gönüllü olarak görev aldıklarından herhangi bir ödeme yapılmayacak.