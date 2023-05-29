12, 18, 24,36, 48 AY TAKSİTLİ BORÇ YAPILANDIRMA nasıl yapılır? Vergi affı başvuru tarihi uzadı mı? Vergi affı başvurusu son tarihi...

BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak. 3,3 milyona yakın mükellefin başvurduğu yapılandırma sürecinde 180 milyar liraya yakın Borç yapılandırıldı.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergiler, Trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.