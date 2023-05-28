Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 12.5 yılda emekli olma formülü! 2000 ila 2008 yılından sonra işe girenler...

Emeklilik süreci ve şartları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak emeklilik için işe giriş tarihi, çalışma süresi ve prim gün sayısı gibi faktörler önemlidir. Bu faktörler emekli maaşının belirlenmesi ve emeklilik hakkının elde edilmesi için dikkate alınıyor. Emeklilik için işe giriş tarihi maaş alabilmek için minimum çalışma süresini belirliyor. Bu süre ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemine bağlı olarak değişebiliyor.
SİGORTALILIK 'YIL' ŞARTI
9 Eylül 1999 ve 2008'den sonra sigortalı olanlar için farklı statü devreye giriyor. 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor.
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor.