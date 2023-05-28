Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 12.5 yılda emekli olma formülü! 2000 ila 2008 yılından sonra işe girenler...

Emeklilik süreci ve şartları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak emeklilik için işe giriş tarihi, çalışma süresi ve prim gün sayısı gibi faktörler önemlidir. Bu faktörler emekli maaşının belirlenmesi ve emeklilik hakkının elde edilmesi için dikkate alınıyor. Emeklilik için işe giriş tarihi maaş alabilmek için minimum çalışma süresini belirliyor. Bu süre ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemine bağlı olarak değişebiliyor.