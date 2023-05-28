SGK 45 meslek için erken emeklilik formülü verdi! Şanslı grup için müjdeli haber az evvel geldi!

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sağlıyor. Bazı meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorluğu gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor.