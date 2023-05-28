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    • Ekonomi
    • 28.05.2023 23:52
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    • 28.05.2023 23:52
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    SGK 45 meslek için erken emeklilik formülü verdi! Şanslı grup için müjdeli haber az evvel geldi!

    Emeklilik sistemi belirli yaş ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını yerine getiren kişilere emekli olma hakkı tanıyor. Ancak bazı meslek gruplarına özel olarak erken emeklilik hakkı sunuluyor. Son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e yükseltildi. Bu düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi daha erken emekli olabilecek.

    45 meslek için erken emeklilik formülü!

    Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sağlıyor. Bazı meslek grupları çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorluğu gibi nedenlerle erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Türkiye'de bu mesleklerde çalışan kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde normal emeklilik yaşından önce emekli maaşına kavuşabiliyor.

    Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

    ● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

    ● Cıva üretimi işleri

    ● Madencilik ve yeraltı işleri

    ● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

    ● Sahil Güvenlik Komutanlığı

        ● Radyoaktif işler

        ● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar

        ● Emniyet çalışanları

        ● Askerler

        ● Basın ve gazetecilik işleri

        ● Ebe

        ● İtfaiye ve yangın söndürme işleri

        ● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

        ● TBMM yasama organı üyeleri

        ● Kurşun ve arsenik işleri

        ● Su altında çalışmayı gerektiren işler

        ● Hastabakıcı hemşireler

        ● Diş tabibi

        ● Eczacı

        ● Cam fabrika ve atölyeleri

        ● Alüminyüm fabrikaları

        ● Hemşire

        ● Döküm fabrikaları

        ● Çimento fabrikaları
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            Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!
            Haberler Ekonomi SGK 45 meslek için erken emeklilik formülü verdi! Şanslı grup için müjdeli haber az evvel geldi!
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