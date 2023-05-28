Kayseri Şeker Fabirkası hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Kayseri Şewker Fabrikası halka arz duyurusu yayımlandı. Halka arz tarihi için bilgi verildi. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? İşte merak edilenler...