AFAD deprem konut başvurusu hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası deprem konutlarının yapımına başlandı. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.
Deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz." dedi.
DEPREM KONUTLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru süreci hakkında, "Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. " ifadelerini kullandı.