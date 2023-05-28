2023 VERGİ AFFI TARİHİ! Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? Vergi affı başvuruları ne zaman?

Vergi affı başvuruları tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ergi dairelerine olan tüm borçlara yeniden yapılandırma imkanı sunan düzenleme ile; trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırılmamış adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılacak. Peki, vergi affı başvuruları ne zaman? Vergi affı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
VERGİ AFFI BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!
Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.
2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" ifadelerini kullandı.